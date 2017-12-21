Укравтодор: в двух областях Украины до сих пор действуют ограничения на движение грузовиков

"По состоянию на 8:00 21 декабря 2017 года существуют ограничения на движение крупногабаритного транспорта в Киевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

На автодороге М-05 Киев - Одесса на участке Белая Церковь - Жашков, с 1:30 21 декабря обеспечен проезд в двух направлениях, движение транспорта замедленно, добавили в ведомстве.

Отмечено, что для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано более 900 единиц техники и более 1600 работников.

Напомним, 21 декабря в Украине ожидается морозная погода.