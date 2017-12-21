Укравтодор: у двох областях України досі діють обмеження на рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Станом на ранок у Київській та Черкаській областях України досі діють обмеження на рух великовагового транспорту. Про це у Facebook повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України, передає УНН.
"Станом на 08:00 21 грудня 2017 року існують обмеження на рух великовагового транспорту у Київській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.
На автодорозі М-05 Київ – Одеса, на ділянці Біла Церква – Жашків, з 1:30 21 грудня забезпечено проїзд в двох напрямках, рух транспорту сповільнений, додали у відомстві.
Зазначено, що для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно понад 900 одиниць техніки та понад 1600 працівників.
Нагадаємо, 21 грудня в Україні очікується морозна погода.