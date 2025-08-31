$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 21866 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 54892 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 76826 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 92728 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 108623 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252932 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 111422 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85315 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99349 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 321413 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября

Киев • УНН

 • 32 просмотра

1 сентября в Украине ожидается значительный температурный контраст: на западе и севере будет прохладно, а в центре, на юге и востоке сохранится жаркая погода. В Киеве прогнозируется солнечная погода без существенных осадков.

Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, жарко будет в центре, на юге и востоке Украины, тогда как на западе и севере будет прохладная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, в центре, на юге и востоке есть вероятность кратковременных грозовых дождей. В то же время на западе и на севере жара ослабнет - там, как отмечает Диденко, будут "идеальные температурные условия" - +24...+29 градусов.

В Киеве, тем временем, будет солнечная погода - около +27 градусов и без существенных осадков.

Напомним

Во вторник, 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури уровня G2-G4. Причиной является выброс солнечной плазмы: это может негативно повлиять на самочувствие людей, а также на системы и средства связи.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев