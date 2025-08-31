Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, жарко будет в центре, на юге и востоке Украины, тогда как на западе и севере будет прохладная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, в центре, на юге и востоке есть вероятность кратковременных грозовых дождей. В то же время на западе и на севере жара ослабнет - там, как отмечает Диденко, будут "идеальные температурные условия" - +24...+29 градусов.

В Киеве, тем временем, будет солнечная погода - около +27 градусов и без существенных осадков.

Напомним

Во вторник, 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури уровня G2-G4. Причиной является выброс солнечной плазмы: это может негативно повлиять на самочувствие людей, а также на системы и средства связи.