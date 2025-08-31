Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, спекотно буде в центрі, на півдні і сході України, тоді як на заході і півночі буде прохолодна погода. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, в центрі, на півдні і сході є ймовірність короткочасних грозових дощів. Водночас на заході і на півночі спека послабне - там, як зазначає Діденко, будуть "ідеальні температурні умови" - +24...+29 градусів.

У Києві, тим часом, буде сонячна погода - близько +27 градусів і без істотних опадів.

Нагадаємо

У вівторок, 2 вересня очікуються потужні магнітні бурі рівня G2-G4. Причиною є викид сонячної плазми: це може негативно вплинути на почуття людей, а також на системи і засоби зв'язку.