Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 21914 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 55023 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 76911 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 92831 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 108705 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252965 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111450 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85325 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99357 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 321449 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2.6м/с
37%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 16133 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 14792 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 13629 перегляди
Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА31 серпня, 05:40 • 4572 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС31 серпня, 06:52 • 4048 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 5358 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 10254 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 97475 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 227236 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 229197 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 321451 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 269964 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107643 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240401 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263725 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260953 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240911 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
The New York Times
Мі-8
Мі-24

Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня

Київ • УНН

 • 102 перегляди

1 вересня в Україні очікується значний температурний контраст: на заході та півночі буде прохолодно, а в центрі, на півдні та сході збережеться спекотна погода. У Києві прогнозується сонячна погода без істотних опадів.

Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, спекотно буде в центрі, на півдні і сході України, тоді як на заході і півночі буде прохолодна погода. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, в центрі, на півдні і сході є ймовірність короткочасних грозових дощів. Водночас на заході і на півночі спека послабне - там, як зазначає Діденко, будуть "ідеальні температурні умови" - +24...+29 градусів.

У Києві, тим часом, буде сонячна погода - близько +27 градусів і без істотних опадів.

Нагадаємо

У вівторок, 2 вересня очікуються потужні магнітні бурі рівня G2-G4. Причиною є викид сонячної плазми: це може негативно вплинути на почуття людей, а також на системи і засоби зв'язку.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ