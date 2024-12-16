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Украинцы задекларировали более тысячи единиц огнестрельного оружия и 80 тысяч боеприпасов

Украинцы задекларировали более тысячи единиц огнестрельного оружия и 80 тысяч боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 494 просмотра

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Граждане задекларировали более 1000 единиц огнестрельного оружия и 80 тысяч боеприпасов. Среди задекларированного оружия - 350 автоматов и 470 гладкоствольных ружей.

С момента старта процедуры декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено гражданами, задекларировано более 1 тыс. единиц вооружения, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали 

В органах Национальной полиции украинцами было задекларировано уже более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия (из них более 350 автоматов и 470 гладкоствольных ружей), а также более 80 тыс. боеприпасов. 

Еще 59 единиц оружия и более 18 тыс. боеприпасов были добровольно сданы гражданами в полицию без декларирования.  

Как задекларировать найденное или полученное оружие?

Предоставьте оружие и пакет необходимых документов (письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5) в ближайшее подразделение НПУ, после чего дождитесь принятия соответствующего решения.

Напомним  

УНН писал, что в Украине продолжается декларирование огнестрельного оружия, за первые две недели граждане задекларировали 640 единиц и 42 тыс. боеприпасов. Процедура декларирования упрощена, количество оружия не ограничено.

Алина Волянская

Алина Волянская

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