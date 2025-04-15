Украинцы стали активнее покупать гибриды: какие марки выбирают
Киев • УНН
В марте 2024 года украинцы приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 и SUZUKI Vitara.
Украинцы в марте приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году, при этом самой популярной маркой стала Toyota, сообщили в ассоциации "Укравтопром" во вторник, пишет УНН.
В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом году
Доля новых авто в этом количестве, как указано, составила 61%, против 48% в прошлом году.
Какие марки лидируют среди новых и подержанных авто
В сегменте новых легковых авто:
- лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (141 ед.);
- второй результат у AUDI Q8 (87 ед.);
- третий по популярности - SUZUKI Vitara (75 ед.).
В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками:
- первенство у TOYOTA Prius (63 ед.);
- второе место - FORD Fusion US (62 ед.);
- третья позиция - FORD Escape (49 ед.).
Украинцы в марте в полтора раза активнее покупали новые легковые автомобили: назвали бестселлер01.04.24, 14:43 • 25405 просмотров