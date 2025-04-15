Украинцы стали активнее покупать гибриды: какие марки выбирают

Украинцы в марте приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году, при этом самой популярной маркой стала Toyota, сообщили в ассоциации "Укравтопром" во вторник, пишет УНН.

В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом году