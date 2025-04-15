Украинцы стали активнее покупать гибриды: какие марки выбирают

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 11561 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 10135 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 16073 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 25707 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 56200 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 54198 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32609 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59272 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105999 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 163629 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
56%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 48711 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 40342 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 43005 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 44010 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18091 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 11561 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 44075 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 56200 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 54198 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 163629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18140 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 19821 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21553 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23554 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26232 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Украинцы стали активнее покупать гибриды: какие марки выбирают

Киев • УНН

 • 10676 просмотра

В марте 2024 года украинцы приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 и SUZUKI Vitara.

Украинцы стали активнее покупать гибриды: какие марки выбирают

Украинцы в марте приобрели более 2,1 тыс. гибридных авто, что на 15% больше, чем в прошлом году, при этом самой популярной маркой стала Toyota, сообщили в ассоциации "Укравтопром" во вторник, пишет УНН.

В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом году

- сообщили в Укравтопроме.

Доля новых авто в этом количестве, как указано, составила 61%, против 48% в прошлом году.

Какие марки лидируют среди новых и подержанных авто

В сегменте новых легковых авто:

  • лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (141 ед.);
    • второй результат у AUDI Q8 (87 ед.);
      • третий по популярности - SUZUKI Vitara (75 ед.).

        В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками:

        • первенство у TOYOTA Prius (63 ед.);
          • второе место - FORD Fusion US (62 ед.);
            • третья позиция - FORD Escape (49 ед.).

              Украинцы в марте в полтора раза активнее покупали новые легковые автомобили: назвали бестселлер01.04.24, 14:43 • 25405 просмотров

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ОбществоЭкономикаАвто
              Украина
              Brent
              $65.25
              Bitcoin
              $83,936.60
              S&P 500
              $5,403.88
              Tesla
              $252.37
              Газ TTF
              $34.81
              Золото
              $3,320.24
              Ethereum
              $1,580.79