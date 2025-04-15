Українці почали активніше купувати гібриди: які марки обирають
Київ • УНН
У березні 2024 року українці придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 та SUZUKI Vitara.
Українці у березні придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік, при чому найпопулярнішою маркою стала Toyota, повідомили в асоціації "Укравтопром" у вівторок, пише УНН.
У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік
Частка нових авто в цій кількості, як вказано, становила 61%, проти 48% торік.
Які марки лідирують серед нових і вживаних авто
У сегменті нових легкових авто:
- лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.);
- другий результат у AUDI Q8 (87 од.);
- третій за популярністю - SUZUKI Vitara (75 од.).
У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками:
- першість у TOYOTA Prius (63 од.);
- друге місце - FORD Fusion US (62 од.);
- третя позиція - FORD Escape (49 од.).
Українці у березні в півтора рази активніше купували нові легкові авто: назвали бестселер01.04.24, 14:43 • 25406 переглядiв