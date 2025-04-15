Українці почали активніше купувати гібриди: які марки обирають

Українці у березні придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік, при чому найпопулярнішою маркою стала Toyota, повідомили в асоціації "Укравтопром" у вівторок, пише УНН.

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік - повідомили в Укравтопромі.

Частка нових авто в цій кількості, як вказано, становила 61%, проти 48% торік.

Які марки лідирують серед нових і вживаних авто

У сегменті нових легкових авто:

лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.);

другий результат у AUDI Q8 (87 од.);

третій за популярністю - SUZUKI Vitara (75 од.).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками:

першість у TOYOTA Prius (63 од.);

друге місце - FORD Fusion US (62 од.);

третя позиція - FORD Escape (49 од.).

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