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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Українці почали активніше купувати гібриди: які марки обирають

Київ • УНН

 • 10748 перегляди

У березні 2024 року українці придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 та SUZUKI Vitara.

Українці почали активніше купувати гібриди: які марки обирають

Українці у березні придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік, при чому найпопулярнішою маркою стала Toyota, повідомили в асоціації "Укравтопром" у вівторок, пише УНН.

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік

- повідомили в Укравтопромі.

Частка нових авто в цій кількості, як вказано, становила 61%, проти 48% торік.

Які марки лідирують серед нових і вживаних авто

У сегменті нових легкових авто:

  • лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.);
    • другий результат у AUDI Q8 (87 од.);
      • третій за популярністю - SUZUKI Vitara (75 од.).

        У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками:

        • першість у TOYOTA Prius (63 од.);
          • друге місце - FORD Fusion US (62 од.);
            • третя позиція - FORD Escape (49 од.).

              Українці у березні в півтора рази активніше купували нові легкові авто: назвали бестселер01.04.24, 14:43 • 25406 переглядiв

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              СуспільствоЕкономікаАвто
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