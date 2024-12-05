Украинцы смогут получить средства на книги через " Дію " уже в декабре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Правительство запускает программу книга в " Дії " для украинцев, которым в 2024 году исполнится 18 лет. Каждый участник получит 908 гривен на приобретение книг на украинском языке.

Правительство приняло постановление о запуске программы есть Книга в приложении "Дія". Все украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.  

О запуске услуги в Дії обещают сообщить дополнительно через официальные социальные сети. Для вдохновения он порекомендовал несколько книг, которые помогут с мотивацией, производительностью и пониманием истории:

  • "Без усилий. Достигайте важного легче " Грега Маккеона-книга о том, как достигать важных целей с минимальными затратами энергии.
  •  «Учиться учиться. Как запустить свой мозг на полную» Барбары Окли — идеальное руководство для тех, кто хочет улучшить свои когнитивные навыки.
  • » Преодолеть прошлое: глобальная история Украины " Ярослава Грицака-фундаментальное исследование истории Украины в глобальном контексте.

Напомним

В Украине с 1 декабря стартовала программа "Зимняя еподдержка" с выплатой 1000 грн через "Дію". этими средствами можно оплатить коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные, страховые услуги или услуги мобильной связи, приобрести лекарства, а также книги. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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