Украинцы смогут получить средства на книги через " Дію " уже в декабре
Киев • УНН
Правительство запускает программу книга в " Дії " для украинцев, которым в 2024 году исполнится 18 лет. Каждый участник получит 908 гривен на приобретение книг на украинском языке.
Правительство приняло постановление о запуске программы есть Книга в приложении "Дія". Все украинцы, которым именно в 2024-м исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.
Об этом сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
О запуске услуги в Дії обещают сообщить дополнительно через официальные социальные сети. Для вдохновения он порекомендовал несколько книг, которые помогут с мотивацией, производительностью и пониманием истории:
- "Без усилий. Достигайте важного легче " Грега Маккеона-книга о том, как достигать важных целей с минимальными затратами энергии.
- «Учиться учиться. Как запустить свой мозг на полную» Барбары Окли — идеальное руководство для тех, кто хочет улучшить свои когнитивные навыки.
- » Преодолеть прошлое: глобальная история Украины " Ярослава Грицака-фундаментальное исследование истории Украины в глобальном контексте.
Напомним
В Украине с 1 декабря стартовала программа "Зимняя еподдержка" с выплатой 1000 грн через "Дію". этими средствами можно оплатить коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные, страховые услуги или услуги мобильной связи, приобрести лекарства, а также книги.