Украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов за полгода - исследование

Киев • УНН

 • 4 просмотра

За первое полугодие 2025 года в Украине оформлено 4,39 млн микрокредитов на 26,44 млрд гривен. Средняя сумма кредита выросла до 6029 гривен, однако количество компаний, предоставляющих микрозаймы, сокращается.

Украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов за полгода - исследование

В Украине за первое полугодие 2025 года было оформлено 4,39 млн микрокредитов. Во втором квартале 2025 года украинцы оформили 2,18 млн микрокредитов, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

За квартал количество микрозаймов не изменилось, но средняя сумма кредита выросла на 9% - до 6 029 гривен. Однако сумма займа осталась почти одинаковой по сравнению с прошлым годом.

За полгода украинцы взяли микрокредитов на 26,44 млрд гривен. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас общая задолженность достигает 24,29 млрд гривен.

Но даже несмотря на рост спроса, в Украине сокращается количество компаний, предоставляющих микрозаймы. Так, в начале июля 2025 года в Украине действовали 303 финансовые учреждения с соответствующей лицензией, что на четверть меньше, чем в прошлом году.

Всего за время полномасштабного российского вторжения в Украину количество таких компаний сократилось более чем вдвое, говорится в сообщении Opendatabot.

Банковский парадокс: рекордные 100 млрд прибыли за полгода, но каждый пятый банк в убытках22.08.25, 10:14 • 3310 просмотров

Евгений Устименко

ЭкономикаФинансы
Украина