Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за півроку - дослідження
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року в Україні оформлено 4,39 млн мікрокредитів на 26,44 млрд гривень. Середня сума кредиту зросла до 6029 гривень, проте кількість компаній, що надають мікропозики, скорочується.
В Україні за перше півріччя 2025 року було оформлено 4,39 млн мікрокредитів. У другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
За квартал кількість мікропозик не змінилась, але середня сума кредиту зросла на 9% - до 6 029 гривень. Однак сума позики залишилась майже однаковою у порівнянні до минулого року.
За пів року українці взяли мікрокредитів на 26,44 млрд гривень. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Наразі загальна заборгованість сягає 24,29 млрд гривень.
Але навіть попри зростання попиту, в Україні скорочується кількість компаній, що надають мікропозики. Так, на початку липня 2025 року в Україні діяли 303 фінансові установи з відповідною ліцензією, що на чверть менше, ніж минулого року.
Загалом за час повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість таких компаній скоротилася більш ніж удвічі, йдеться в повідомленні Opendatabot.
