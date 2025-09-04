Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за півроку - дослідження

$41.370.01
48.200.03
ukenru
Ексклюзив
08:13 • 1956 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 1918 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
07:04 • 3856 перегляди
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Ексклюзив
05:20 • 20229 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 34361 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 37679 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36293 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64135 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27254 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 27595 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
52%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 269325 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 261799 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 259086 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 252520 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 17002 перегляди
Публікації
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 3090 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 20228 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 26697 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 64135 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 44466 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марселу Ребелу де Соза
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 1966 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 12053 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 14315 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 17113 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 34358 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The Washington Post
Tesla Model Y
BFM TV

Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за півроку - дослідження

Київ • УНН

 • 6 перегляди

За перше півріччя 2025 року в Україні оформлено 4,39 млн мікрокредитів на 26,44 млрд гривень. Середня сума кредиту зросла до 6029 гривень, проте кількість компаній, що надають мікропозики, скорочується.

Українці оформили 4,39 млн мікрокредитів за півроку - дослідження

В Україні за перше півріччя 2025 року було оформлено 4,39 млн мікрокредитів. У другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

За квартал кількість мікропозик не змінилась, але середня сума кредиту зросла на 9% - до 6 029 гривень. Однак сума позики залишилась майже однаковою у порівнянні до минулого року.

За пів року українці взяли мікрокредитів на 26,44 млрд гривень. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Наразі загальна заборгованість сягає 24,29 млрд гривень.

Але навіть попри зростання попиту, в Україні скорочується кількість компаній, що надають мікропозики. Так, на початку липня 2025 року в Україні діяли 303 фінансові установи з відповідною ліцензією, що на чверть менше, ніж минулого року.

Загалом за час повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість таких компаній скоротилася більш ніж удвічі, йдеться в повідомленні Opendatabot.

Банківський парадокс: рекордні 100 млрд прибутку за пів року, але кожен п’ятий банк у збитках22.08.25, 10:14 • 3310 переглядiв

Євген Устименко

ЕкономікаФінанси
Україна