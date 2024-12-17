Украинцев завтра ждет день со светом: в "Укрэнерго" отменили отключения
Киев • УНН
18 декабря бытовые потребители будут иметь электроснабжение без ограничений. Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 07:00 до 20:00.
Завтра украинцев ждет день со светом - в «Укрэнерго» отменили ограничения для бытовых потребителей, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
«Завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей меры ограничения потребления не прогнозируются», - сообщили в компании.
Однако, по данным «Укрэнерго», для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности.
«В случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 08:00 до 20:00», - резюмировали в компании.
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Ранее Укрэнерго анонсировало «пол-очереди» отключений света для населения с 7:00 до 20:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов от российских атак в ноябре-декабре.