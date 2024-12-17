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Украинцев завтра ждет день со светом: в "Укрэнерго" отменили отключения

Украинцев завтра ждет день со светом: в "Укрэнерго" отменили отключения

Киев  •  УНН

 • 5841 просмотра

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18 декабря бытовые потребители будут иметь электроснабжение без ограничений. Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 07:00 до 20:00.

Завтра украинцев ждет день со светом - в «Укрэнерго» отменили ограничения для бытовых потребителей, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

«Завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей меры ограничения потребления не прогнозируются», - сообщили в компании.

Однако, по данным «Укрэнерго», для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности.

«В случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию с 08:00 до 20:00», - резюмировали в компании.

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет16 дек. 2024, 20:14 • 50889 просмотров

Добавим

Ранее Укрэнерго анонсировало «пол-очереди» отключений света для населения с 7:00 до 20:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов от российских атак в ноябре-декабре.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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