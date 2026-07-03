Украинцев просят с 16 часов экономить свет на фоне роста потребления без графиков

Отключения электроэнергии не прогнозируется, но потребление растет и следует экономить в вечерний пик потребления, начиная с 16 часов, часть жителей шести областей остались без света из-за вражеских атак, сложнее всего на Донетчине, указали в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры, как указано, "часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения".

"Самая сложная ситуация на Донетчине. Здесь из-за повреждения энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей", — отметили в Минэнерго.

Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в министерстве.

Будут ли графики

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", — сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 3 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 7,9% выше, чем в то же время предыдущего дня – в четверг. Причина изменений – облачная погода с дождем в части западных и центральных областей. Это уменьшает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и, соответственно, увеличивает объем потребления электроэнергии из общей сети. Вчера, 2 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем максимум предыдущего дня – в среду, 1 июля. Причина – отсутствие вынужденных мер ограничения потребления, отметили в Укрэнерго.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 16:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — подчеркнули в Минэнерго.

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