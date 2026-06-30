Украина рассматривает увеличение импорта электроэнергии для минимизации дефицита на фоне жары

Министерство энергетики принимает меры в связи с аномальной жарой для балансировки энергосистемы, рассматривая, в частности, увеличение импорта электроэнергии и ускорение ремонтов, в том числе на энергоблоках АЭС, сообщил во вторник первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль в соцсетях, пишет УНН.

Министерство энергетики принимает меры для балансировки ситуации в энергосистеме. Из-за аномальной жары, накрывшей Европу, энергетическая система испытывает особую нагрузку - написал Шмыгаль.

По его словам, "с целью обеспечения стабильного прохождения пиковых периодов потребления и минимизации дефицита электроэнергии поручил соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора":

рассмотреть вопрос оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения объемов производства электроэнергии в периоды максимального потребления;

обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в работу оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;

усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;

обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;

принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос увеличения импорта электроэнергии государственными предприятиями.

"Энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но насколько ситуация будет критической — зависит от каждого из нас. Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00-22:00) является важным вкладом каждого в обеспечение надежного электроснабжения", - указал глава Минэнерго.

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