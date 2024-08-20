Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией
Киев • УНН
В пункте пропуска «Косино» на границе с Венгрией будут проводиться ремонтные работы с 21 по 26 августа. Граждан просят учесть возможное замедление работы пункта пропуска при планировании зарубежных поездок.
В пункте пропуска «Косино» на границе с Венгрией возможны задержки из-за ремонтных работ с 21 по 26 августа, предупредили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.
Вниманию граждан, которые планируют зарубежные поездки в Венгрию через пункт пропуска «Косино». С 21 по 26 августа в пункте пропуска «Косино» будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы
Путешественников просят учесть эту информацию при планировании путешествий.
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