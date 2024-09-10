Украинский вратарь незаконно пересек границу, чтобы играть в Беларуси
Киев • УНН
Денис Шелихов переплывал реку Тису, чтобы попасть в белорусский клуб «Славия Мозырь». Вратарь два месяца тренировался плавать с ластами, готовясь к незаконному пересечению границы.
Украинский голкипер Денис Шелихов, чтобы завершить свой переход в белорусский клуб Славия Мозырь, незаконно пересек госграницу, переплыв реку Тису. Об этом сообщил депутат Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 35-летний Шелихов тщательно готовился к побегу из Украины, в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.
Сам игрок не смог объяснить законность выезда с территории Украины и не опроверг информацию издания.
«Переплыл Тису? Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе», - заявил Шелихов.
Контекст
Шелихов уже имеет опыт выступлений в Беларуси, ранее он защищал цвета Ислочи и Промине. Также на протяжении карьеры он играл за украинские Днепр, Волынь, Николаев, ВПК-Агро, Металлист 1925, ЛНЗ и Викторию, грузинский Сабуртало.
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