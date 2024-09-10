Украинский вратарь незаконно пересек границу, чтобы играть в Беларуси

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 сентября 2024, 20:40  •  1237 просмотра

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Денис Шелихов переплывал реку Тису, чтобы попасть в белорусский клуб «Славия Мозырь». Вратарь два месяца тренировался плавать с ластами, готовясь к незаконному пересечению границы.

Украинский голкипер Денис Шелихов, чтобы завершить свой переход в белорусский клуб Славия Мозырь, незаконно пересек госграницу, переплыв реку Тису. Об этом сообщил депутат Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 35-летний Шелихов тщательно готовился к побегу из Украины, в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

Сам игрок не смог объяснить законность выезда с территории Украины и не опроверг информацию издания.

«Переплыл Тису? Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе», - заявил Шелихов.

Контекст

Шелихов уже имеет опыт выступлений в Беларуси, ранее он защищал цвета Ислочи и Промине. Также на протяжении карьеры он играл за украинские Днепр, Волынь, Николаев, ВПК-Агро, Металлист 1925, ЛНЗ и Викторию, грузинский Сабуртало.

Вирішили переплисти кордон через Тису: біля кордону з Румунією затримано двох "водолазів"10 сентября 2024, 12:22 • 10602 просмотра

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