Украинский вратарь незаконно пересек границу, чтобы играть в Беларуси

Украинский голкипер Денис Шелихов, чтобы завершить свой переход в белорусский клуб Славия Мозырь, незаконно пересек госграницу, переплыв реку Тису. Об этом сообщил депутат Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 35-летний Шелихов тщательно готовился к побегу из Украины, в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

Сам игрок не смог объяснить законность выезда с территории Украины и не опроверг информацию издания.

«Переплыл Тису? Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе», - заявил Шелихов.

Контекст

Шелихов уже имеет опыт выступлений в Беларуси, ранее он защищал цвета Ислочи и Промине. Также на протяжении карьеры он играл за украинские Днепр, Волынь, Николаев, ВПК-Агро, Металлист 1925, ЛНЗ и Викторию, грузинский Сабуртало.

Вирішили переплисти кордон через Тису: біля кордону з Румунією затримано двох "водолазів"