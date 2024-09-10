Український воротар незаконно перетнув кордон, щоб грати в Білорусі

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Київ • УНН

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Денис Шеліхов перепливав річку Тису, щоб потрапити до білоруського клубу "Славія Мозир". Воротар два місяці тренувався плавати з ластами, готуючись до незаконного перетину кордону.

Український голкіпер Денис Шеліхов, щоб завершити свій перехід у білоруський клуб Славія Мозир, незаконно перетнув держкордон, перепливши річку Тису. Про це повідомив депутат Віталій Глагола, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 35-річний Шеліхов ретельно готувався до втечі з України, впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

Сам гравець не зміг пояснити законність виїзду з території України та не спростував інформацію видання.

"Переплив Тису? Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол", - заявив Шеліхов.

Контекст

Шеліхов вже має досвід виступів у Білорусі, раніше він захищав кольори Іслочі та Проміні. Також упродовж кар’єри він грав за українські Дніпро, Волинь, Миколаїв, ВПК-Агро, Металіст 1925, ЛНЗ та Вікторію, грузинський Сабуртало.

Вирішили переплисти кордон через Тису: біля кордону з Румунією затримано двох “водолазів”10.09.24, 15:22 • 12135 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортКримінал та НП

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