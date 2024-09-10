Український воротар незаконно перетнув кордон, щоб грати в Білорусі

Український голкіпер Денис Шеліхов, щоб завершити свій перехід у білоруський клуб Славія Мозир, незаконно перетнув держкордон, перепливши річку Тису. Про це повідомив депутат Віталій Глагола, передає УНН.

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Зазначається, що 35-річний Шеліхов ретельно готувався до втечі з України, впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

Сам гравець не зміг пояснити законність виїзду з території України та не спростував інформацію видання.

"Переплив Тису? Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол", - заявив Шеліхов.