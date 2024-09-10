Український воротар незаконно перетнув кордон, щоб грати в Білорусі
Київ • УНН
Денис Шеліхов перепливав річку Тису, щоб потрапити до білоруського клубу "Славія Мозир". Воротар два місяці тренувався плавати з ластами, готуючись до незаконного перетину кордону.
Український голкіпер Денис Шеліхов, щоб завершити свій перехід у білоруський клуб Славія Мозир, незаконно перетнув держкордон, перепливши річку Тису. Про це повідомив депутат Віталій Глагола, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 35-річний Шеліхов ретельно готувався до втечі з України, впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.
Сам гравець не зміг пояснити законність виїзду з території України та не спростував інформацію видання.
"Переплив Тису? Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол", - заявив Шеліхов.
Контекст
Шеліхов вже має досвід виступів у Білорусі, раніше він захищав кольори Іслочі та Проміні. Також упродовж кар’єри він грав за українські Дніпро, Волинь, Миколаїв, ВПК-Агро, Металіст 1925, ЛНЗ та Вікторію, грузинський Сабуртало.
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