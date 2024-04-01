Украинский спортсмен выиграл чемпионат Европы по ММА

Спортсмен из Тернополя одержал победу на чемпионате Европы по ММА. Об этом сообщает Тернопольская ОВА, передает УНН.

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Украинский спортсмен из Тернополя Никита Попинко победил на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА.

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На первом дне чемпионата, где проходили соревнования в категориях 12-13 и 14-15 лет, сборная Украины по смешанным единоборствам ММА, которая уже имеет трехкратный титул чемпиона мира, показала свое высочайшее мастерство.

Следовательно, в целом украинцы завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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