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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  200253 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  175248 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  177267 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  362138 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138918 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135712 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154289 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143361 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145500 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153517 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  362138 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  697451 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  643289 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  652279 просмотра

Украинский спортсмен выиграл чемпионат Европы по ММА

Никита Попинко из Тернополя выиграл чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам, а украинская сборная по ММА в категориях 12-13 и 14-15 лет завоевала 8 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.

спорт •   •  2278 просмотра
Украинский спортсмен выиграл чемпионат Европы по ММА

росСМИ пытаются перекрутить факты: украинские удары по рф управляются западными странами

российская пропаганда ложно утверждает, что французские и британские военные вместе с украинскими пилотами атакуют российскую территорию, в то время как миссия НАТО заключается в обеспечении стабильности и защите стран-членов, а не в провоцировании войны против РФ.

Война •   •  4196 просмотра
росСМИ пытаются перекрутить факты: украинские удары по рф управляются западными странами

С 1 апреля 2024 года комендантский час в Херсоне сокращается с 21:00 до 05:00

С начала апреля текущего года в Херсоне сокращается комендантский час с 21:00 до 05:00.

Война •   •  4434 просмотра
С 1 апреля 2024 года комендантский час в Херсоне сокращается с 21:00 до 05:00

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.

Война •   •  4622 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Удар беспилотника в Газе: 2 человека погибли возле больницы Аль-Акса

Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по палаткам возле больницы Аль-Акса в Газе, где находились тысячи перемещенных лиц.

Война •   •  4916 просмотра
Удар беспилотника в Газе: 2 человека погибли возле больницы Аль-Акса

Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов, предлагая 50% от дохода рекламы

Telegram запускает новую программу вознаграждений, позволяющую владельцам каналов, которые имеют не менее 1000 подписчиков, получать 50% дохода от рекламы, отображаемой на их каналах.

Экономика •   •  5080 просмотра
Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов, предлагая 50% от дохода рекламы

Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине

Новая мобильная медицинская бригада Красного Креста Украины начала оказывать бесплатную первичную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах Краснопольской громады Сумской области.

Общество •   •  6280 просмотра
Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине

В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу

Экрем Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии победил на выборах мэра Стамбула с отрывом в 10%, нанеся серьезный удар по правящей партии президента Эрдогана.

политика •   •  7501 просмотра
В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу

российский террорист путин приказал строить курорты на оккупированном побережье Азовского моря

путин приказал строить курорты на побережье Азовского моря на временно оккупированных украинских территориях.

Война •   •  9804 просмотра
российский террорист путин приказал строить курорты на оккупированном побережье Азовского моря

Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState

На фронте оккупанты продвинулись на восток от Часового Яра.

Война •   •  17897 просмотра
Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState