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Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства

Киев • УНН

 • 2410 просмотра

Правительство создало Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс в составе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Институту нацпамяти поручено разработать концепцию его функционирования.

Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства

Кабинет министров образовал Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс общенационального значения в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом говорится в правительственном постановлении №871 от 1 июля "Об образовании Украинского национального пантеона", передает УНН

Образовать Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс общенационального значения в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", относящегося к сфере управления Министерства культуры 

- говорится в постановлении. 

Правительство поручило Украинскому институту национальной памяти:

  • разработать концепцию функционирования и структуры Пантеона;
    • обеспечить научно-методическое сопровождение процесса образования Пантеона и определения форм мемориализации;
      • обеспечить проведение экспертных и публичных обсуждений по вопросам, связанным с образованием и деятельностью Пантеона.

        Также Минкульту поручено: 

        • проработать вопрос о расположении Пантеона на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с учетом ограничений в использовании земельных участков, требований по охране культурного наследия и международных обязательств Украины;
          • обеспечить организацию и проведение архитектурного конкурса на лучший архитектурный проект Пантеона с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений и ведущих архитекторов, историков, искусствоведов.

            Министерству иностранных дел совместно с Украинским институтом национальной памяти поручено: 

            • обеспечить проведение верификации борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев и членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно осуществление перезахоронения на территории Пантеона;
              • по результатам проведения такой верификации обеспечить взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по получению разрешений на эксгумацию и перезахоронение останков указанных лиц.

                Принять к сведению, что образование, обустройство, содержание и обеспечение функционирования Пантеона в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет осуществляться за счет и в пределах расходов, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий год, и других источников, не запрещенных законодательством 

                - отмечается в постановлении. 

                Напомним 

                Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона для чествования выдающихся представителей украинской нации в Киеве.

                Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о создании Национального пантеона и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

                Павел Башинский

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