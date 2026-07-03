Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства
Киев • УНН
Правительство создало Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс в составе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Институту нацпамяти поручено разработать концепцию его функционирования.
Кабинет министров образовал Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс общенационального значения в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом говорится в правительственном постановлении №871 от 1 июля "Об образовании Украинского национального пантеона", передает УНН.
Образовать Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс общенационального значения в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", относящегося к сфере управления Министерства культуры
Правительство поручило Украинскому институту национальной памяти:
- разработать концепцию функционирования и структуры Пантеона;
- обеспечить научно-методическое сопровождение процесса образования Пантеона и определения форм мемориализации;
- обеспечить проведение экспертных и публичных обсуждений по вопросам, связанным с образованием и деятельностью Пантеона.
Также Минкульту поручено:
- проработать вопрос о расположении Пантеона на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с учетом ограничений в использовании земельных участков, требований по охране культурного наследия и международных обязательств Украины;
- обеспечить организацию и проведение архитектурного конкурса на лучший архитектурный проект Пантеона с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений и ведущих архитекторов, историков, искусствоведов.
Министерству иностранных дел совместно с Украинским институтом национальной памяти поручено:
- обеспечить проведение верификации борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев и членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно осуществление перезахоронения на территории Пантеона;
- по результатам проведения такой верификации обеспечить взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по получению разрешений на эксгумацию и перезахоронение останков указанных лиц.
Принять к сведению, что образование, обустройство, содержание и обеспечение функционирования Пантеона в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет осуществляться за счет и в пределах расходов, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий год, и других источников, не запрещенных законодательством
Напомним
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона для чествования выдающихся представителей украинской нации в Киеве.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о создании Национального пантеона и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому.