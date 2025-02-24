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Украинский девелопер DIM и владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" Максим Криппа объявили о партнерстве

Киев  •  УНН

 • 5116 просмотра

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Владелец БЦ «Парус» и гостиницы «Украина» Максим Криппа инвестирует в жилищное строительство через партнерство с DIM. Соглашение обеспечит завершение текущих проектов и начало новых масштабных строек.

Группа компаний DIM и украинский инвестор Максим Криппа финализировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Участие Криппы обеспечит завершение строительства текущих объектов застройщика и начало работы над новыми масштабными проектами.

Украинский предприниматель Максим Криппа продолжает расширять инвестиционный портфель в недвижимости, на этот раз он пополнится жилыми объектами. После громкого приобретения крупнейшего киевского бизнес-центра «Парус» в 2023 году и приватизации исторической гостиницы «Украина» в 2024, он объявил об инвестировании в группу компаний DIM - лидера жилищного девелопмента в столичном регионе. Таким образом, это уже третья значительная инвестиция предпринимателя в недвижимость Украины во время полномасштабного вторжения.

Максим Криппа прокомментировал сделку:

«Я принял решение инвестировать в проекты компании DIM не только из-за их значительного инвестиционного потенциала, но и из-за нашего общего отношения к ведению бизнеса во время войны: они не боятся строить, я - инвестировать. Но прежде всего мы должны благодарить наших защитников и защитниц за появление нашего партнерства. Благодаря им мы можем реализовывать самые смелые проекты в родной стране».

Александр Насиковский, основатель и управляющий партнер группы компаний DIM, отметил:

«Наша компания начала сотрудничество с надежным партнером, который хорошо разбирается в особенностях и потребностях компаний в строительной отрасли. Участие девелоперской группы компаний Максима Криппы позволит нам не зависеть от объемов продаж, держать темпы строительства и обеспечить нашим инвесторам своевременное завершение строительства объектов в запланированный срок. Кроме того, мы сможем смело начать работу над новыми проектами».

Портфель девелоперской компании DIM состоит из недвижимости в Киеве и области общей площадью более 900 000 кв. м. Введено в эксплуатацию 3670 квартир, построено более 355 922 м² жилых и коммерческих площадей. На стадии строительства находятся 6 проектов общей площадью более 346 000 м2. Компания известна многочисленными наградами строительной индустрии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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