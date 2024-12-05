Украинский биометан готов заменить российский газ в Европе

Украинский биометан может стать ключевой альтернативой российскому газу на европейском рынке.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время выступления на ежегодной конференции Ukrainian Energy Security Dialogue, передает УНН.

Украина адаптируется к требованиям ЕС

Колесник отметил, что Украина, как государство, которое интегрируется в Европейский Союз, активно развивает альтернативные источники энергии.

Мы находимся в парадигме развития возобновляемой энергетики, что является одним из ключевых требований ЕС - отметил заместитель министра во время панельной дискуссии «Энергетическая безопасность и климатические цели: синергия или контрадикция».

Потенциал украинского биометана Европейский Союз поддерживает Украину в развитии производства биометана. Представительница Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Йоланда Гарсия Мескита отметила, что украинский биогаз может существенно сократить зависимость Европы от традиционного природного газа.

Колесник тоже отметил, что украинский биометан имеет потенциал заменить российский газ в странах ЕС. Он также поблагодарил Еврокомиссию за содействие гармонизации украинского законодательства для экспорта этого вида топлива.

Ключевые направления энергетического развития

Во время конференции эксперты обсуждали ряд важных вопросов, в частности:

пути достижения декарбонизации энергетики;

внедрение распределенной генерации;

развитие возобновляемых источников энергии;

создание энергетических накопительных систем.

Колесник добавил, что Украина имеет уникальный потенциал во внедрении ветровой, солнечной и геотермальной энергетики. Кроме того, Министерство энергетики работает над разработкой «паспортов энергонезависимости» для каждого региона с учетом их природных особенностей.

Что такое биометан и как он работает?

Биометан - это экологически чистый газ, полученный из органических отходов, таких как сельскохозяйственные остатки, пищевые отходы или биомасса. Его производят путем биологического разложения материалов в специальных установках. После очистки биометан становится идентичным природному газу по своим свойствам, поэтому его можно использовать в существующих газовых сетях для отопления, производства электроэнергии или транспорта.

Для Европы биометан - это не только об экологии, но и о независимости. После начала полномасштабной войны России против Украины страны ЕС пытаются отказаться от российского газа, чтобы не финансировать агрессора. Биометан становится отличной альтернативой, ведь его можно производить на месте, используя местные ресурсы. Это снижает зависимость от импорта энергоносителей и дает возможность переходить на возобновляемую энергетику.

Украина имеет огромный потенциал для производства биометана. Благодаря своим сельскохозяйственным ресурсам наша страна может поставлять этот вид энергии в Европу, помогая заменять российский газ и способствуя энергетической безопасности региона. К тому же, биометан позволяет сокращать выбросы парниковых газов, что делает его важным шагом в борьбе с изменением климата.

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