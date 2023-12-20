Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

ВОЗ классифицирует JN.1 как штамм COVID с низким риском для здоровья

ВОЗ классифицировала штамм коронавируса JN. 1 как "вариант, представляющий интерес" с низким риском для здоровья, отметив, что он может быть более трансмиссивным, но не более тяжелым. Современные вакцины эффективны против него.