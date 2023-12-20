Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью
Киев • УНН
Воздушное командование "Восток" сбило управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью, что подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации.
Над Днепропетровской областью украинские военные сбили управляемую авиационную ракету Х-59, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59", - говорится в сообщении.
Добавим
Информацию о сбитии вражеской ракеты подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Минус вражеская ракета! Ее ПвК "Восток" сбили в Днепровском районе. Небо над областью чистое. Защитникам и защитницам", - сообщил глава ОВА в Telegram.
Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью
Воздушное командование "Восток" сбило управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью, что подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации.
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