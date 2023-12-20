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Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 15:40  •  11108 просмотра

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Воздушное командование "Восток" сбило управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью, что подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Над Днепропетровской областью украинские военные сбили управляемую авиационную ракету Х-59, передает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59", - говорится в сообщении.

Добавим

Информацию о сбитии вражеской ракеты  подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Минус вражеская ракета! Ее ПвК "Восток" сбили в Днепровском районе.  Небо над областью чистое. Защитникам и защитницам", - сообщил глава ОВА в Telegram.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Українські військові збили ворожу ракету Х-59 над Дніпропетровською областю
Ukrainian troops shoot down enemy X-59 missile over Dnipro region
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