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Украинские военные отбили 23 российские атаки вблизи Авдеевки и Бахмута

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 00:55  •  13471 просмотра

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Украинские войска отбили 23 российские атаки под Авдеевкой и Бахмутом и удержали позиции против 45 боевых столкновений по всей линии фронта, несмотря на ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы.

В течение суток состоялось на фронте 45 боевых столкновений. Враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них: Плохов, Клюсы, Барановка, Рожковичи, Фотовиж, Стариково, Волфино Сумской области; Терновая, Старица, Бочково Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Двуречная, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении, силы обороны отбили 2 атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометных обстрелов подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Новоданиловка, Новопавловка, Лобково, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровская область.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Тягинка и Ивановка Херсонской области.

Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Українські військові відбили 23 російські атаки поблизу Авдіївки та Бахмута
Ukrainian troops repel 23 Russian attacks near Avdiivka and Bakhmut
Новости по теме

Украинские военные отбили 23 российские атаки вблизи Авдеевки и Бахмута

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