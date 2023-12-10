Украинские военные отбили 23 российские атаки вблизи Авдеевки и Бахмута
Киев • УНН
Украинские войска отбили 23 российские атаки под Авдеевкой и Бахмутом и удержали позиции против 45 боевых столкновений по всей линии фронта, несмотря на ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы.
В течение суток состоялось на фронте 45 боевых столкновений. Враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них: Плохов, Клюсы, Барановка, Рожковичи, Фотовиж, Стариково, Волфино Сумской области; Терновая, Старица, Бочково Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Двуречная, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка, Донецкой области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Екатериновка.
На Шахтерском направлении, силы обороны отбили 2 атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометных обстрелов подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Новоданиловка, Новопавловка, Лобково, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровская область.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Тягинка и Ивановка Херсонской области.
Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
Украинские военные отбили 23 российские атаки вблизи Авдеевки и Бахмута
Украинские войска отбили 23 российские атаки под Авдеевкой и Бахмутом и удержали позиции против 45 боевых столкновений по всей линии фронта, несмотря на ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы.
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