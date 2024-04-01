Украинские тхэквондисты завоевали медали на Skopje Open Ramus в Северной Македонии

Украинские тхэквондисты завоевали золото и бронзу на международных рейтинговых соревнованиях в Северной Македонии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

На международных рейтинговых соревнованиях Skopje Open Ramus в Северной Македонии украинские спортсмены завоевали несколько наград:

- Константин Костеневич завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг;

- Максим Маненков также завоевал золотую медаль в весовой категории до 54 кг;

- Ирина Чесалкина показала высокий уровень мастерства, завоевав золотую медаль в весовой категории до 49 кг;

- Илью Головатюка завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.

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