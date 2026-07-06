Украинские скалолазы Ильчишин и Ткач завоевали историческую бронзу и установили рекорд Европы
Киев • УНН
Украинский дуэт установил рекорд Европы в квалификации (10,31 секунды) и завоевал бронзу в эстафете на скорость на турнире World Climbing Series в Кракове.
Украинские скалолазы Григорий Ильчишин и Ярослав Ткач завоевали исторические бронзовые награды в эстафете на скорость и установили рекорд Европы, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
Польский Краков принимал турнир World Climbing Series, который открыл новую страницу в истории скоростного скалолазания. Именно здесь впервые на международных соревнованиях этой серии использовали четырехдорожковую стенку, а также дебютировала эстафета на скорость — дисциплина, которая ранее была представлена только на Всемирных играх и сейчас рассматривается как одна из будущих основных дисциплин.
В квалификации украинский дуэт Григорий Ильчишин и Ярослав Ткач показал четвертый результат среди всех команд и лучший среди европейских сборных — 10,31 секунды, установив рекорд Европы. В финале за бронзу украинцы уверенно опередили команду Индонезии и поднялись на историческую третью ступень пьедестала почета в эстафете на скорость на турнире World Climbing Series.
Отмечается, что для Григория Ильчишина это уже второе рекордное достижение сезона: в мае во время этапа World Climbing Series в китайском Уцзяне он установил новый рекорд Европы в личных соревнованиях — 4,841 секунды.
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