Украинские силы отбили 93 атаки оккупантов за сутки

Силы обороны Украины продолжают стойко защищать наше государство, отражая многочисленные атаки оккупантов. С начала суток зафиксировано 93 боевых столкновения, из которых 23 до сих пор продолжаются. Враг нанес пять ракетных ударов, 49 авиаударов с применением 59 управляемых авиабомб, 625 ударов дронами-камикадзе и совершил 3671 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов из разного типа вооружения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты совершили три атаки вблизи Гатища, Липцев и Тихого. Силы обороны отбили две атаки, третья продолжается. Враг потерял 108 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и другую технику.

На Купянском направлении наши войска отбили 16 атак противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боя еще продолжаются, ситуация под контролем.

На Лиманском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в направлении Макеевки, Невского, Тернов и других населенных пунктов. Украинские защитники успешно отбили все атаки.

На Северском направлении в районе Выемки успешно отбит один штурм врага.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации пять раз пытались вклиниться в оборону Украины вблизи Торецка, Нелиповки и Дачного, но все атаки были отбиты.

На Покровском направлении наши войска отразили 30 наступательных и штурмовых действий врага. Противник потерял 276 человек, уничтожено два танка, две артсистемы, бронемашины и другую технику.

На Кураховском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения, восемь из которых продолжаются. Враг пытается продвинуться возле Константиновки, Украинского и Георгиевки.

На Времовском направлении враг совершил восемь атак в направлении Угледара, все они были отбиты.

На Ореховском направлении отражены две атаки противника возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские воины успешно остановили четыре штурма российских захватчиков. Потерь позиций и территорий не допущено.

Особенно отмечаются воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу значительные потери.

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Генштаб: 131 бій за добу, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках