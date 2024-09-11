Генштаб: 131 бой за сутки, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошел 131 бой, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 11 сентября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4761 обстрел, 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям, как указано, такова:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 32 атаки. Свои усилия враг сосредоточил в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Украинская и Красногоровки. В общем враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Угледара.

На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для врага, боестолкновение неподалеку Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.