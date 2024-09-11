Українські сили відбили 93 атаки окупантів за добу
Київ • УНН
Сили оборони України відбили численні атаки російських військ на різних напрямках. Зафіксовано 93 бойових зіткнення, ворог завдав ракетних та авіаударів, але українські захисники успішно тримають оборону.
Сили оборони України продовжують стійко захищати нашу державу, відбиваючи численні атаки окупантів. Із початку доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, з яких 23 досі тривають. Ворог завдав п’ять ракетних ударів, 49 авіаударів із застосуванням 59 керованих авіабомб, 625 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3671 обстріл позицій українських військ і населених пунктів із різного типу озброєння. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку окупанти здійснили три атаки поблизу Гатища, Липців та Тихого. Сили оборони відбили дві атаки, третя триває. Ворог втратив 108 окупантів убитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та іншу техніку.
На Куп’янському напрямку наші війська відбили 16 атак противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Три бої ще тривають, ситуація під контролем.
На Лиманському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в напрямку Макіївки, Невського, Тернів та інших населених пунктів. Українські захисники успішно відбили всі атаки.
На Сіверському напрямку в районі Виїмки успішно відбито один штурм ворога.
На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації п’ять разів намагалися вклинитися в оборону України поблизу Торецька, Неліпівки та Дачного, але всі атаки були відбиті.
На Покровському напрямку наші війська відбили 30 наступальних і штурмових дій ворога. Противник втратив 276 осіб, знищено два танки, дві артсистеми, бронемашини та іншу техніку.
На Курахівському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення, вісім з яких тривають. Ворог намагається просунутися біля Костянтинівки, Українська та Георгіївки.
На Времівському напрямку ворог здійснив вісім атак у напрямку Вугледара, усі вони були відбиті.
На Оріхівському напрямку відбито дві атаки противника біля Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку українські воїни успішно зупинили чотири штурми російських загарбників. Втрат позицій та територій не допущено.
Особливо відзначаються воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу значних втрат.
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Генштаб: 131 бій за добу, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках11.09.24, 09:00 • 25894 перегляди