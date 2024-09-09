Украинские партизаны разведали завод в таганроге, который производит оборудование для энергетики
Киев • УНН
Агенты «АТЕШ» исследовали продукцию российского завода «НАТЕК-Нефтехиммаш» в Таганроге. Выявлено, что завод производит оборудование для атомной, химической промышленности и энергетики.
Украинским партизанам удалось разведать машиностроительный завод «НАТЕК-Нефтехиммаш» в российском Таганроге. Об этом пишет подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Агент «АТЕШ» смог за несколько дней детальнее изучить продукцию, изготавливаемую на заводе.
Так, теплообменное, колонное, реакторное и оборудование для блоков атомных станций используется оккупантами в атомной, химической промышленности, энергетике и нефтепереработке, а логистикой является Азовское море и река Дон
Также в «АТЭШ» указали точные координаты российского завода: 47.211055, 38.854910.
Напомним,
Украинские партизаны обнаружили в Севастополе тренировочный центр российской армии, замаскированный под водолазный центр, и передали его координаты ВСУ для потенциальных ударов.