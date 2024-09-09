Українські партизани розвідали завод у таганрозі, який виробляє обладнання для енергетики

Українським партизанам вдалось розвідати машинобудівний завод "НАТЕК-Нафтохіммаш" у російському таганрозі. Про це пише підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

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Агент "АТЕШ" зміг за кілька днів детальніше вивчити продукцію, що виготовляється на заводі.

Так, теплообмінне, колонне, реакторне та обладнання для блоків атомних станцій використовується окупантами в атомній, хімічній промисловості, енергетиці та нафтопереробці, а логістикою є Азовське море і річка Дон