Українські партизани розвідали завод у таганрозі, який виробляє обладнання для енергетики
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" дослідили продукцію російського заводу "НАТЕК-Нафтохіммаш" у Таганрозі. Виявлено, що завод виробляє обладнання для атомної, хімічної промисловості та енергетики.
Українським партизанам вдалось розвідати машинобудівний завод "НАТЕК-Нафтохіммаш" у російському таганрозі. Про це пише підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агент "АТЕШ" зміг за кілька днів детальніше вивчити продукцію, що виготовляється на заводі.
Так, теплообмінне, колонне, реакторне та обладнання для блоків атомних станцій використовується окупантами в атомній, хімічній промисловості, енергетиці та нафтопереробці, а логістикою є Азовське море і річка Дон
Також в "АТЕШ" вказали точні координати російського заводу: 47.211055, 38.854910.
Нагадаємо
Українські партизани виявили в Севастополі тренувальний центр російської армії, замаскований під водолазний центр, і передали його координати ЗСУ для потенційних ударів.