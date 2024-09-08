Украинские паралимпийцы завоевали еще 12 медалей в последний день соревнований. Зеленский поблагодарил за каждую победу

В завершающий день соревнований Паралимпиады украинские спортсмены завоевали еще 12 медалей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил паралимпийцев за каждую победу, передает УНН.

"В 10-й день Паралимпийских игр в Париже Украина получила еще 12 медалей: 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Игорь Цветов, Виктор Дидух, Анастасия Гарник, Александр Назаренко, Андрей Трусов, Марина Литовченко, Денис Остапченко, Евгения Бреус, Наталья Морквич, Надежда Делог, Елена Федота-Исаева, Николай Синюк, Юрий Бабинец, Игорь Нимченко, Сергей Паламарчук - спасибо за каждую победу!" - сообщил Зеленский.

Он отметил, что сегодня - завершающий день соревнований.

"Болеем за наших паралимпийцев, их стойкость и силу духа!" - резюмировал Глава государства.

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Напомним

Сейчас Украина имеет в своем активе 81 медаль и находится на 7-м месте общего медального зачета.