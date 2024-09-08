Українські паралімпійці здобули ще 12 медалей в останній день змагань. Зеленський подякував за кожну перемогу
Київ • УНН
У завершальний день Паралімпіади в Парижі українські спортсмени вибороли ще 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові. Президент Зеленський подякував паралімпійцям за кожну перемогу та відзначив їхню стійкість і силу духу.
У завершальний день змагань Паралімпіади українські спортсмени здобули ще 12 медалей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і подякував паралімпійцям за кожну перемогу, передає УНН.
"У 10-й день Паралімпійських ігор у Парижі Україна здобула ще 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.
Ігор Цвєтов, Віктор Дідух, Анастасія Гарник, Олександр Назаренко, Андрій Трусов, Марина Литовченко, Денис Остапченко, Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Надія Дьолог, Олена Федота-Ісаєва, Микола Синюк, Юрій Бабинець, Ігор Німченко, Сергій Паламарчук – дякуємо за кожну перемогу!" - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що сьогодні – завершальний день змагань.
"Вболіваємо за наших паралімпійців, їхню стійкість та силу духу!" - резюмував Глава держави.
Паралімпіада-2024: плавець Олександр Комаров здобув перше "золото" для України30.08.24, 18:48 • 113003 перегляди
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Наразі Україна має в своєму активі 81 медаль і знаходиться на 7-му місці загального медального заліку.