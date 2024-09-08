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Українські паралімпійці здобули ще 12 медалей в останній день змагань. Зеленський подякував за кожну перемогу

Київ • УНН

 • 26869 перегляди

У завершальний день Паралімпіади в Парижі українські спортсмени вибороли ще 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові. Президент Зеленський подякував паралімпійцям за кожну перемогу та відзначив їхню стійкість і силу духу.

У завершальний день змагань Паралімпіади українські спортсмени здобули ще 12 медалей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і подякував паралімпійцям за кожну перемогу, передає УНН

"У 10-й день Паралімпійських ігор у Парижі Україна здобула ще 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.  

Ігор Цвєтов, Віктор Дідух, Анастасія Гарник, Олександр Назаренко, Андрій Трусов, Марина Литовченко, Денис Остапченко, Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Надія Дьолог, Олена Федота-Ісаєва, Микола Синюк, Юрій Бабинець, Ігор Німченко, Сергій Паламарчук – дякуємо за кожну перемогу!" - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні – завершальний день змагань.

"Вболіваємо за наших паралімпійців, їхню стійкість та силу духу!" - резюмував Глава держави.

Паралімпіада-2024: плавець Олександр Комаров здобув перше "золото" для України30.08.24, 18:48 • 113003 перегляди

Нагадаємо

Наразі Україна має в своєму активі 81 медаль і знаходиться на 7-му місці загального медального заліку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СпортПолітика

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