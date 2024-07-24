Силы обороны Украины успешно используют беспилотники-камикадзе дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории россии. Целью дронов уже стали около 200 объектов критической инфраструктуры на территории рф. Все они были связаны с "военной логистикой". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian, передает УНН.

Сырский указал, что у России была "очень сильная" противовоздушная оборона. Из-за этого Украина начала все чаще использовать беспилотные летательные системы. По его словам, Силы обороны "очень эффективно" используют беспилотники и пробуют "наземные роботизированные системы" - наземные роботы, которые могут доставить боеприпасы или спасти раненого солдата. Также создано новое управление беспилотных систем, первое в своем роде.

"Мы воюем не количеством, а качеством", - сказал он, добавив, что беспилотники играют „такую же большую роль, как и артиллерия".

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Сырский подчеркнул, что вооруженные силы Украины успешно используют беспилотники-камикадзе дальнего радиуса действия для нанесения ударов в глубине территории России. Сейчас их целью, по словам Сырского, стали "около 200 объектов критической инфраструктуры".

Как указал Главнокомандующий, все они были связаны с "военной логистикой". Речь идет о заводах, топливохранилищах и складах боеприпасов.

Также морские беспилотники потопили около трети Черноморского военно-морского флота россии. "Для них это действительно стало ловушкой, а для некоторых кораблей - могилой", - сказал Сырский.

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