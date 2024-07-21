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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разрабатывает военные дроны с искусственным интеллектом для противодействия РЭБ

Украина разрабатывает военные дроны с искусственным интеллектом для противодействия РЭБ

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 01:23  •  13915 просмотра

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Украина создает беспилотники с ИИ для преодоления российских систем РЭБ. Это позволит дронам работать группами и повысить точность ударов до 80% по сравнению с 30-50% для обычных FPV-дронов.

Украина надеется, что развертывание беспилотников с искусственным интеллектом на линии фронта поможет ей преодолеть растущие глушения сигнала со стороны россиян, а также позволит беспилотным летательным аппаратам работать в больших группах, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Одна из компаний, работающих в этом направлении, - Swarmer, которая разрабатывает программное обеспечение, объединяющее БПЛА в сеть. Решения могут приниматься мгновенно всей группой, а человек может вмешаться только для того, чтобы разрешить автоматические удары.

«Когда вы пытаетесь увеличить масштабы (с помощью пилотов-людей), это просто не работает», - сказал Reuters генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко в киевском офисе компании. «Для роя из 10 или 20 дронов или роботов практически невозможно управлять людьми».

Swarmer - одна из более чем 200 технологических фирм, появившихся после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Гражданские лица из сферы информационных технологий разрабатывают БПЛА и другие устройства, чтобы помочь Украине противостоять гораздо более многочисленному врагу.

ИИ уже используется в некоторых дальних ударах украинских БПЛА, нацеленных на военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы в сотнях километров от России.

Один из украинских чиновников, говоря на условиях анонимности, рассказал Reuters, что в атаках иногда участвует рой из примерно 20 БПЛА.

Основные БПЛА летят к цели, а задача остальных - уничтожить или отвлечь средства противовоздушной обороны на пути. Для этого они используют ИИ под контролем человека, который помогает обнаружить цели или угрозы и спланировать возможные маршруты, добавил источник.

Потребность в БПЛА с искусственным интеллектом становится все более насущной по мере того, как обе стороны внедряют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нарушают сигналы между пилотами и беспилотниками.

В частности, маленькие и дешевые БПЛА с функцией FPV (вид от первого лица), которые стали основным способом поражения вражеских машин для обеих сторон в 2023 году, падают по мере усиления препятствий.

«Мы уже работаем над концепцией, согласно которой в ближайшем будущем на линии фронта не будет связи между пилотом и БПЛА», - говорит Макс Макарчук, руководитель направления ИИ в Brave1, акселераторе оборонных технологий, созданном украинским правительством.

По словам Макарчука, процент FPV, которые поражают цель, постоянно падает. Большинство FPV-систем сейчас имеют процент попадания в цель 30-50%, а для новых пилотов этот показатель может достигать 10%. По его прогнозам, FPV-дроны, управляемые искусственным интеллектом, смогут поражать цели на уровне около 80%.

Чтобы противостоять угрозе РЭБ, производители, включая Swarmer, начали разрабатывать функции, позволяющие дрону засекать цель через камеру.

Системы РЭБ образуют невидимый купол из помех для сигналов над техникой и солдатами, которых они защищают. Если связь пилота с БПЛА прерывается, он больше не может им управлять, и аппарат либо падает на землю, либо продолжает лететь прямо.

Автоматизация последней части полета БПЛА к цели означает, что пилот ему больше не нужен, что сводит на нет эффект помех от РЭБ.

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN2 апреля 2024, 09:21 • 22593 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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reutersReuters
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