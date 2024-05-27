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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

Украинские дроны атаковали объекты возле "дворца путина" в Геленджике

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 15:02  •  6242 просмотра

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Украинские беспилотники атаковали объекты в российском городе Геленджик, повредив недостроенное здание и врезавшись в деревья, но о жертвах не сообщается.

В ночь на понедельник украинские беспилотники атаковали объекты в российском Геленджике. Обломки одного из дронов повредили недостроенное здание в селе Криница, другой беспилотник упал на деревья в хуторе Джанхот, пожар удалось потушить, передает УНН со ссылкой на сообщение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Детали

В ночь на понедельник украинские беспилотники атаковали объекты на территории Геленджика в Краснодарском крае.

"В селе Криница обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, утверждая, что все дроны были подавлены силами ПВО.

В свою очередь минобороны россии сообщило, что ночью в Краснодарском крае было уничтожено четыре беспилотника.

Добавим

По данным СМИ, возле хутора Джанхот на мысе Идокопас расположены имение и дворец, которые, по данным расследований, построены для президента россии владимира путина. В соседнем селе Криница возводили винный завод "Старый Прованс" для обработки винограда, выращенного в имении.

В 2021 году владимир путин утверждал, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не находился. Хотя прямых доказательств его пребывания в этом доме нет, документы указывают на связь с его близким окружением. Бизнесмен и друг путина Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем здания. После 2021 года ни Ротенберг, ни путин не комментировали состояние дворца или его будущее.

Напомним

В сети появились спутниковые снимки российской станции РЛС "Воронеж-М", которая находится в 1800 километрах от границы Украины, после атаки беспилотников.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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