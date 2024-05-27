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Українські дрони атакували об'єкти біля "палацу путіна" у Геленджику

Українські дрони атакували об'єкти біля "палацу путіна" у Геленджику

Київ • УНН

 • 21712 перегляди

Українські безпілотники атакували об'єкти в російському місті Геленджик, пошкодивши недобудовану будівлю і врізавшись у дерева, але про жертви не повідомляється.

У ніч на понеділок українські безпілотники атакували об'єкти у російському геленджику. Уламки одного з дронів пошкодили недобудовану будівлю у селі Криниця, інший безпілотник упав на дерева в хуторі Джанхот, пожежу вдалося загасити, передає УНН з посиланням на повідомлення губернатора Краснодарського краю веніаміна кондратьєва.

Деталі

У ніч проти понеділка українські безпілотники атакували об'єкти на території Геленджика в Краснодарському краї.

"У селі Криниця уламки одного з БПЛА пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежа згашена. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив губернатор Краснодарського краю веніамін кондратьєв, стверджуючи, що всі дрони були придушені силами ППО.

У свою чергу міноборони росії повідомило, що вночі в Краснодарському краї було знищено чотири безпілотники.

Додамо

За даними ЗМІ, біля хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток та палац, які, за даними розслідувань, побудовані для президента росії володимира путіна. У сусідньому селі Криниця зводили винний завод "Старий Прованс" для обробки винограду, вирощеного у маєтку.

У 2021 році володимир путін стверджував, що "палац" йому не належить і він ніколи там не перебував. Хоча прямих доказів його перебування у цьому будинку немає, документи вказують на зв'язок із його близьким оточенням. Бізнесмен і друг путіна Аркадій Ротенберг заявив, що є власником будівлі. Після 2021 року ні Ротенберг, ні путін не коментували стан палацу або його майбутнє.

Нагадаємо

У мережі з'явились супутникові знімки російської станції РЛС "Воронеж-М", яка знаходиться за 1800 кілометрів від кордону Україною, після атаки безпілотників.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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