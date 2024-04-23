Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги

17% украинцев начали читать вдвое больше, чем в 2020 году, а 54% - выбирают книги на украинском языке. Об этом говорится в исследовании агентства Info Sapiens по заказу УИК и ОО "Форум издателей". Об исследовании пишет Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Украинская литература переживает новый взлет: появляются новые писатели и новые произведения, которых мы читаем, обсуждаем и цитируем.17 % украинцев начали читать вдвое больше, чем в 2020 году, а 54% - выбирают книги на украинском языке. - отметили в Минкульте.

Детали

В культурном ведомстве отметили, что из-за войны Украина потеряла по меньшей мере полсотни писателей и переводчиков.

"Россия уносит жизни гражданских и военных, среди которых и художники. ... Среди них - военнослужащий и поэт Максим "Дали" Кривцов, автор книги "Стихи из бойницы", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии PEN Ukraine. Он погиб 7 января 2024 года на фронте. 1 июля 2023 погибла писательница Виктория Амелина из-за ранения несовместимого с жизнью в результате вражеского ракетного обстрела по Краматорску 27 июня 2023 года.

В культурном ведомстве отметили, что в такие темные времена особенно важно читать и знать современных художников. А также говорить об их творчестве и делиться им с другими.

23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

Ко Всемирному дню книги и авторского права, Минкульт составил в формате карточек список современных украинских авторов и их книг, которые читают украинцы во время большой войны.