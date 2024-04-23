23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

Сегодня, 23 апреля, писатели, поэты, драматурги, а также издатели, ценители различных жанров литературы могут присоединиться к Всемирному дню книги и авторского права, пишет УНН.

Событие было основано ЮНЕСКО в 1995 году. В этот день ЮНЕСКО вместе с международными организациями, представляющими издателей, книготорговцев и библиотеки, выбирает город, который на один год становится Всемирной столицей книги.

О попытках ввести в общие отношения авторское право известно еще с древних времен. В частности, именно в Древней Греции появился термин "плагиат" - попытка выдать чужое литературное произведение за свое.

С распространением книгопечатания и издательского дела защита прав писателей, поэтов, драматургов и издателей становилась все более актуальной.

В 1710 году в Англии появился "Статут королевы Анны", признанный первым положением об авторском праве. "Статут королевы Анны" закрепил частное право на охрану опубликованного произведения сроком на 14 лет, который при жизни автора мог быть продлен еще на 14 лет.

В 1791 и 1793 годах Конституционная ассамблея Франции приняла два декрета, которые заложили основу французской системы авторского права. Декрет 1791 г. обеспечивал право автора на публичное исполнение произведения в течение жизни, а также в течение пяти лет после его смерти право наследников. Декрет 1793 г. предоставлял автору исключительное право на воспроизведение собственных произведений в течение жизни, а также право наследникам и правопреемникам в течение 10 лет после его смерти.

Первый федеральный американский закон, принятый в 1790 г. предусматривал охрану книг, географических и морских карт в течение 14 лет от даты первой публикации. Этот срок можно было продлить на столько лет, если автор оставался живым и при условии соблюдения строгих требований регистрации.

В 1886 году была открыта к подписанию Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Ныне ее подписали более 160 стран мира.

Согласно украинскому законодательству авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Если произведение обнародовано анонимно или под псевдонимом, который не прямо ассоциируется с конкретным человеком и не является общеизвестным, то авторское действует только в течение 70 лет после обнародования произведения. Если произведение было создано в соавторстве, авторское право действует в течение жизни его авторов и 70 лет после смерти последнего из них.

После завершения срока действия авторского права произведения переходят в общественное достояние.

Еще сегодня в годовщину смерти Уильяма Шекспира отмечается День посвященный этому выдающемуся литератору, а также Международный день английского языка. По случаю годовщины смерти автора "Дон Кихота" Мигеля Сервантеса сегодня проходят мероприятия по случаю Международного дня испанского языка.

В Украине 23 апреля свой профессиональный праздник отмечают психологи.

Психология изучает человеческую психику, поведение и психические процессы. Психологи спасают людей от самоубийства, депрессии, апатии, помогают наладить взаимоотношения с другими и выполняют еще много существенных задач.

Зарождение психологической науки приходится на 19 век, но официальной датой становления психологии считают год открытия первой психологической лаборатории, что произошло в 1879 году благодаря Вильгельму Вундту.

К сожалению, после полномасштабного российского вторжения люди этой профессии стали более чем востребованными, ведь многие родственники погибших, самих военных, переселенцев, детей нуждаются в психологической помощи.

Только за первый год войны к психологам обратилось более 500 тысяч украинцев.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня лаборатория и Дня водителя школьного автобуса.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Георгия (Юрия) Победоносца (Победоносца).

Мужчина родился в богатой семье в Каппадокии, юношей решил вступить в армию. Георгий стал великим воином и любимцем императора Диоклетиана. Однако, он не мог стерпеть, что по приказу правителя ловят, пытают и казнят христиан.

Однажды Георгий пришел к императору и признался, что он христианин. Такая дерзость и откровенность разозлила Диоклетиана. Он приказал схватить воина. Георгия долго пытали, но он не отрекся от веры во Христа. После этого воину отрубили голову.

Именины сегодня празднуют Георгий, Юрий, Егор, Валерий, Анатолий.