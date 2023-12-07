Украинская делегация в США встретилась с госсекретарем Блинкеном и министром обороны Остином: говорили о производстве оружия и усилении ПВО
Киев • УНН
Официальные лица Украины и США обсудили оборонную помощь и гарантии безопасности.
В рамках визита в США руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Ермак поблагодарил Энтони Блинкена за всю мощную помощь, которая предоставляется Украине с начала полномасштабного вторжения россии. В частности, это почти 45 млрд долл. оборонной помощи и 22,9 млрд долл. бюджетной поддержки.
Также глава Офиса Президента отметил организацию конференции оборонных индустрий, которая проходит в эти дни в Вашингтоне. По его словам, форум даст старт активному двустороннему военно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Как отмечается, украинские оборонные компании при поддержке американских партнеров способны произвести принципиально лучшие образцы оружия.
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Стороны также обсудили необходимость поддержки макрофинансовой стабильности Украины. Ермак выразил надежду, что Конгресс США вскоре примет все необходимые решения.
Также говорили о ходе переговоров о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО. Руководитель Офиса Президента выразил надежду, что вскоре начнется предметное обсуждение предложений американской стороны по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для нашего государства.
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Участники украинской делегации проинформировали Ллойда Остина о ситуации на поле боя и насущных потребностях украинских защитников, в частности в бронетехнике, боевых машинах разминирования, артиллерийских системах и боеприпасах к ним, ракетах большой дальности, боевой авиации. Отдельное внимание было уделено необходимости развития системы фортификационных сооружений.
Также во время встречи была отмечена важность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины, критической инфраструктуры и маршрутов "зернового коридора".
Будущее Украины - в НАТО. Поэтому наша цель и задача - привести Силы обороны в соответствие с принципами и стандартами Альянса
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Украинская делегация в США встретилась с госсекретарем Блинкеном и министром обороны Остином: говорили о производстве оружия и усилении ПВО
Официальные лица Украины и США обсудили оборонную помощь и гарантии безопасности.
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