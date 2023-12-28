Украинская армия получила арестованную грузовую технику от Офиса Генпрокурора

Два грузовые автомобили передали на нужды одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины Специализированная экологическая прокуратура и следователи Нацполиции. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Отмечается, что спецтехнику правоохранители изъяли и арестовали в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконной добычи полезных ископаемых.

Установлено, что с помощью грузовиков организованная преступная группа длительное время незаконно добывала песок на землях сельскохозяйственного назначения в одной из областей Украины.

У противоправный способ в целом добыто более 160 тысяч тонн песка. Причиненный окружающей среде ущерб составил 118 млн грн. Сейчас пятерым участникам преступной группы сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается говорится в сообщении.

Прокуроры заявили гражданский иск в интересах территориальной общины, а также в судебном порядке наложили арест на имущество подозреваемых.

Арестованные активы в управлении АРМА будут продавать через онлайн-аукционы Прозорро.Продажи