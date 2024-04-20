Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

На олимпийском квалификационном турнире в Дохе, 16-летняя Анна Лащевская получила золотую медаль в упражнениях на бревне. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

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Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

Гимн Украины прозвучал на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). На олимпийском квалификационном турнире 16-летняя Анна Лащевская завоевала "золото" в упражнениях на бревне с результатом 13.533 балла - информирует Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинская гимнастка стала чемпионкой Европы-2022 среди юниоров. Сообщается, что 19 апреля Лащевская соревновалась на разновысоких брусьях и заняла шестую позицию (13,166); 20 апреля украинка оставила победила в упражнениях на бревне.

Напомним,

УНН ранее сообщал, что украинка Анна Лащевская принесла третью медальУкраине на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

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