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Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре
16-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на олимпийском квалификационном турнире в Дохе, Катар.
Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины
Львовянин сломал ногу при попытке нелегально пересечь границу с Молдовой, заплатив 4000 долларов за советы в Интернете, и был спасен пограничниками после того, как его бывшая жена позвонила на горячую линию.
Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе
Вражеские атаки повредили портовую инфраструктуру Одессы, ранив одно гражданское лицо, несмотря на усилия сил противовоздушной обороны сбить ракеты, нацеленные на экспортные зерновые объекты региона.
ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб
Вооруженные силы Украины отразили более 50 обстрелов со стороны российско-террористических войск на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, всего за сутки зафиксировано 91 боевое столкновение, при этом противник нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов.
Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец
Процесс принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды.
На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области
Запущено приложение "Социальные службы Харьковщины", которое предоставляет жителям карту поставщиков социальных и психосоциальных услуг в громадах области, включая контактную информацию, график работы и перечень предлагаемых услуг.
На ВОТ студентов техникумов заставляют делать окопные свечи в виде "общественной инициативы" - Центр сопротивления
На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.
В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер
В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе: двое взрослых получили легкие ранения, а трехлетний ребенок был госпитализирован.
Евлаш о сбитии Ту-22МЗ: рф придется менять тактику
россии придется изменить тактику и увеличить дальность запуска ракет после того, как Украина сбила ее стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ.
На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов
15 объектов было повреждено в Харькове. Также под обстрел 20 апреля попали частные дома в селах Малые Проходы и Барановка Харьковской области.