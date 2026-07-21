Украинка Милания Кохан стала чемпионкой Европы U18 по метанию молота

Украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 18 лет. 17-летняя метательница молота выиграла соревнования в итальянском городе Риети. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

С 15 по 19 июля в итальянском Риети прошел чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. Соревнования собрали более 1100 легкоатлетов из 48 стран-участниц. Украину на континентальном первенстве представляли 34 спортсмена - говорится в сообщении.

Единственную награду для нашей сборной на этом турнире завоевала 17-летняя Милания Кохан. В финале, в решающей попытке, она отправила 3-килограммовый молот на 70.19 метра, установив личный рекорд и опередив соперницу из Франции.

Отмечается, что успех Милании стал продолжением спортивной династии семьи Коханов. Ее старший брат, бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Кохан, также выиграл свой первый чемпионат Европы U18 в 17-летнем возрасте.

В 2018 году он победил с рекордом Европы в этой возрастной категории (87.82 м), который держится до сих пор. После этого Михаил триумфовал на континентальных первенствах U20 и U23, дойдя до олимпийского подиума. Сейчас обоих спортсменов тренирует их отец.

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