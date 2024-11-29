Украине удалось вернуть еще 8 детей с оккупированных территорий: кто и как помогал

С временно оккупированных территорий удалось вернуть в Украину еще 8 детей. В частности, было возвращено мальчика, который на момент российского вторжения находился в доме-интернате, воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в город Скадовск и рф об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"На родину удалось вернуть 8 украинских деток. Дети из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым, которые жили под давлением российской оккупации, наконец вырвались на свободу. Это удалось осуществить в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что возвращенным детям от 6 до 16 лет, а некоторые из них имеют болезни, поэтому их встречали в Украине вместе с быстрыми. Среди возвращенных есть и мальчик, который на момент российского вторжения находился в "Олешковском детском доме-интернате", воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в город Скадовск и рф.

По его словам, семейные обстоятельства и отсутствие перспектив для будущего детей, побудили взрослых, в которых находились маленькие украинцы, вернуться в Украину.

"Отмечу, что 7 детей удалось вернуть с привлечением страны-посредника Катар. Еще одного мальчика вернули через гуманитарный коридор. Но сейчас эти дети наконец получат достойную медицинскую помощь, обнимут своих родителей и родных и будут реализовывать планы", - добавил Лубинец.

Напомним

С временно оккупированных территорий вернули 6-летнюю Марию из Донецкой области и 14-летнюю Веронику из Херсонщины. Девочки оказались в опасности из-за оккупации, но теперь находятся в безопасности со своими родными.