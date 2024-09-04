Украина заказала первые 10 тысяч дронов с ИИ через Prozorro - СМИ

На площадке госзакупок Prozorro уже запустили тендер для приобретения первых 10 тысяч FPV-дронов, которые используют технологии искусственного интеллекта, для нужд украинской армии. Об этом в эксклюзивном комментарии Радио Свобода сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

По его словам, такие дроны в будущем будут дешеветь благодаря конкуренции производителей за государственные заказы.

"Был запущен недавно первый тендер на FPV-дроны (с использованием искусственного интеллекта - ред.) на закрытом модуле Prozorro на первые 10 тысяч, и уже подалось более 10 компаний. Именно это приводит к конкуренции на Prozorro и к уменьшению цены. Поэтому я бы не сказал, что они намного дороже (дронов без ИИ): на несколько сотен долларов будет стоить один дрон дороже. А со временем цена будет падать. Может быть разница потом в десятках долларов", - сказал Федоров.

Он добавил, что когда речь идет не о FPV, а дроны более дальнего действия, то разница в стоимости между обычными дронами и такими, которые используют искусственный интеллект, может быть больше, однако, по его прогнозу, она также будет сокращаться благодаря конкуренции производителей.

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Украинские операторы беспилотников ежемесячно теряют тысячи дронов из-за работы российских устройств глушения, говорится в отчете британского Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Приоритетом для украинских разработчиков сейчас является "минимизация влияния РЭБ", говорят в украинской государственной инициативе Brave1.

"Беспилотники, оснащенные модулями наведения с искусственным интеллектом (ИИ), не нуждаются в связи с оператором на этапе ведения огня, - сказал ранее представитель Brave1 в интервью Радио Свобода, - Оператор фиксирует цель, после чего ИИ самостоятельно берет на себя процесс наведения, что делает его неуязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы".

Такие полуавтономные беспилотники могут свести на нет влияние РЭБ. Как только система отслеживания ИИ берет на себя управление, беспилотник может прервать уязвимый радиосигнал между ним и контроллером и принимать собственные "решения".