Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр цифрової трансформації повідомив про запуск тендеру на закупівлю 10 тисяч FPV-дронів зі штучним інтелектом для армії. Очікується, що конкуренція виробників призведе до зниження цін на такі дрони.
На майданчику держзакупівель Prozorro вже запустили тендер для придбання перших 10 тисяч FPV-дронів, які використовують технології штучного інтелекту, для потреб української армії. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
За його словами, такі дрони в майбутньому будуть дешевшати завдяки конкуренції виробників за державні замовлення.
"Був запущений нещодавно перший тендер на FPV-дрони (з використанням штучного інтелекту – ред.) на закритому модулі Prozorro на перші 10 тисяч, і вже подалося більше, ніж 10 компаній. Саме це приводить до конкуренції на Prozorro і до зменшення ціни. Тому я б не сказав, що вони набагато дорожчі [за дрони без ШІ]: на кілька сотень доларів буде коштувати один дрон дорожче. А згодом ціна буде падати. Може бути різниця потім у десятках доларів", – сказав Федоров.
Він додав, що коли йдеться не про FPV, а дрони більш дальньої дії, то різниця у вартості між звичайними дронами і такими, що використовують штучний інтелект, може бути більшою, однак, за його прогнозом, вона також скорочуватиметься завдяки конкуренції виробників.
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Додамо
Українські оператори безпілотників щомісяця втрачають тисячі дронів через роботу російських пристроїв глушіння, йдеться у звіті британського Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень.
Пріоритетом для українських розробників зараз є "мінімізація впливу РЕБ", кажуть в українській державній ініціативі Brave1.
"Безпілотники, оснащені модулями наведення зі штучним інтелектом (ШІ), не потребують зв’язку з оператором на етапі ведення вогню, – сказав раніше представник Brave1 в інтерв’ю Радіо Свобода. – Оператор фіксує ціль, після чого ШІ самостійно перебирає на себе процес наведення, що робить його невразливим до ворожих засобів радіоелектронної боротьби".
Такі напівавтономні безпілотники можуть звести нанівець вплив РЕБ. Як тільки система відстеження ШІ перебирає на себе керування, безпілотник може перервати вразливий радіосигнал між ним і контролером й ухвалювати власні "рішення".