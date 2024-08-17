Украина взяла в плен около 250 российских срочников в курской области - The Washington Post

Украинские военные во время операции в курской области в рф взять в плен по меньшей мере 250 российских срочников. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

16 августа репортеры The Washington Post посетили одну из украинских тюрем на северо-востоке страны. Там по словам официальных лиц, удерживают более 300 российских военнопленных.

Начальник тюрьмы, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что за последние 10 дней через тюрьму прошли 320 россиян, которые направлялись в другие лагеря в Украине. По словам чиновника, подавляющее большинство из них - молодые призывники, и лишь около 20 процентов - контрактники или мобилизованные солдаты. То есть в украинскую тюрьму попали около 250 срочников.

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Как рассказал начальник тюрьмы, некоторые из молодых людей были «очень напуганы», когда только прибыли в лагерь, но с тех пор они адаптировались.

Подавляющее большинство пленных не были ранены. Несколько раненых солдат, опрошенных The Post, рассказали, как они получили ранения в бою перед плену, в том числе один, который сказал, что ранил себя собственной гранатой, надеясь, что умрет и не попадет в плен. По его словам, украинские солдаты оказали ему первую помощь, а затем эвакуировали его в клинику, где ему сделали рентген и провели операцию по удалению осколков из раны.

Солдаты сказали, что с ними хорошо обращаются и оказывают медицинскую помощь. Их повязки выглядели чистыми, и они сказали, что их кормят три раза в день, включая суп, салат и кашу. По словам мужчин, им разрешили принимать душ, и с ними не обращаются жестоко.

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