Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов

Украина внедряет разрешительную систему для операции по обработке отходов, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.

Детали

Работать в этом секторе и осуществлять захоронение или переработку отходов смогут только предприятия, которые получат соответствующие разрешения. А значит будет подтверждено, что они соответствуют установленным требованиям, имеют необходимую материально-техническую базу и квалифицированный персонал, и их деятельность не будет наносить вред людям и окружающей среде, отмечают в министерстве.

Для продолжения реформы управления отходами, как указано, Кабмин утвердил Порядок выдачи таких разрешений.

Фактически 25 лет в Украине не существовало соответствующей разрешительной системы. Контролировалось лишь управление опасными отходами, на которое выдавались лицензии. Полигоны же, например, не получали разрешения из-за отсутствия утвержденного порядка. Разработать такой документ в стране должны были еще с 2016 года - рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

По его словам, такая ситуация приводила к несанкционированному сбросу и размещению отходов в населенных пунктах. В то же время евроинтеграционное движение Украины и как одно из условий - проведение реформы управления отходами, требуют надлежащей реакции и установления четких правил работы для всех участников рынка.

Как отмечается, в Порядке имплементированы положения европейских директив об отходах, о захоронении отходов, о промышленных выбросах (интегрированный подход к предотвращению загрязнения и его контроля).

Для того, чтобы упростить предприятиям процедуру получения разрешения, Минприроды разработало соответствующий сервис на ЭкоСистеме. Поэтому подать заявление уже можно онлайн.

Также указано, что правительство дало время бизнесу адаптироваться к новым условиям работы: предоставило возможность получить документы на осуществление операций по обработке отходов по декларативному принципу.

Согласно одобренным изменениям:

▪️ до 9 января 2024 года субъекты хозяйствования могут подавать декларации на портале "Дія";

▪️ с 9 января в течение 5 месяцев необходимо собрать все документы и получить разрешение.