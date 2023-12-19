Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов
Киев • УНН
Украина ввела новую разрешительную систему в сфере обращения с отходами, которая требует от компаний соблюдения определенных стандартов деятельности. Реформа, направленная на контроль за утилизацией отходов и согласование с европейскими директивами, позволяет подавать заявки на получение разрешений онлайн через Экосистему.
Украина внедряет разрешительную систему для операции по обработке отходов, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.
Детали
Работать в этом секторе и осуществлять захоронение или переработку отходов смогут только предприятия, которые получат соответствующие разрешения. А значит будет подтверждено, что они соответствуют установленным требованиям, имеют необходимую материально-техническую базу и квалифицированный персонал, и их деятельность не будет наносить вред людям и окружающей среде, отмечают в министерстве.
Для продолжения реформы управления отходами, как указано, Кабмин утвердил Порядок выдачи таких разрешений.
Фактически 25 лет в Украине не существовало соответствующей разрешительной системы. Контролировалось лишь управление опасными отходами, на которое выдавались лицензии. Полигоны же, например, не получали разрешения из-за отсутствия утвержденного порядка. Разработать такой документ в стране должны были еще с 2016 года
По его словам, такая ситуация приводила к несанкционированному сбросу и размещению отходов в населенных пунктах. В то же время евроинтеграционное движение Украины и как одно из условий - проведение реформы управления отходами, требуют надлежащей реакции и установления четких правил работы для всех участников рынка.
Как отмечается, в Порядке имплементированы положения европейских директив об отходах, о захоронении отходов, о промышленных выбросах (интегрированный подход к предотвращению загрязнения и его контроля).
Для того, чтобы упростить предприятиям процедуру получения разрешения, Минприроды разработало соответствующий сервис на ЭкоСистеме. Поэтому подать заявление уже можно онлайн.
Также указано, что правительство дало время бизнесу адаптироваться к новым условиям работы: предоставило возможность получить документы на осуществление операций по обработке отходов по декларативному принципу.
Согласно одобренным изменениям:
▪️ до 9 января 2024 года субъекты хозяйствования могут подавать декларации на портале "Дія";
▪️ с 9 января в течение 5 месяцев необходимо собрать все документы и получить разрешение.
Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов
Украина ввела новую разрешительную систему в сфере обращения с отходами, которая требует от компаний соблюдения определенных стандартов деятельности. Реформа, направленная на контроль за утилизацией отходов и согласование с европейскими директивами, позволяет подавать заявки на получение разрешений онлайн через Экосистему.
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