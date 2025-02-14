Украина вернула тела 757 погибших защитников

В Украину вернули тела 757 погибших защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 погибших Защитников - сообщили в Коордштабе.

Как указано, из числа возвращенных "на щите" защитников погибшие с Кураховского направления; Покровского направления; ⁠Бахмутского направления; ⁠Угледарского направления; Луганского направления; Запорожского направления; из моргов на территории рф.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следственными органами правопорядка совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

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