Украина вернула тела 757 погибших защитников
Киев • УНН
По результатам репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 757 погибших защитников с разных направлений. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе государственных структур и при содействии Красного Креста.
В Украину вернули тела 757 погибших защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 погибших Защитников
Как указано, из числа возвращенных "на щите" защитников погибшие с Кураховского направления; Покровского направления; Бахмутского направления; Угледарского направления; Луганского направления; Запорожского направления; из моргов на территории рф.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следственными органами правопорядка совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.
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