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Украина вернула тела 757 погибших защитников

Украина вернула тела 757 погибших защитников

Киев  •  УНН

 • 8708 просмотра

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По результатам репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 757 погибших защитников с разных направлений. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе государственных структур и при содействии Красного Креста.

В Украину вернули тела 757 погибших защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 погибших Защитников

- сообщили в Коордштабе.

Как указано, из числа возвращенных "на щите" защитников погибшие с Кураховского направления; Покровского направления; ⁠Бахмутского направления; ⁠Угледарского направления; Луганского направления; Запорожского направления; из моргов на территории рф.

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следственными органами правопорядка совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев03.02.25, 16:48 • 29209 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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