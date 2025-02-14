Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, пише УНН.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих Захисників - повідомили в Коордштабі.

Як вказано, з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з Курахівського напрямку; Покровського напрямку; ⁠Бахмутського напрямку; ⁠Вугледарського напрямку; Луганського напрямку; Запорізького напрямку; з моргів на території рф.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - ідеться у повідомленні.

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