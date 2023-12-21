Украина вернула с ВОТ еще одного подростка

С временно оккупированной территории удалось вернуть 17-летнего Михаила. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Как отмечается, около месяца назад в Минреинтеграции обратился директор Мариупольского профессионального строительного колледжа Антон Билай. Он просил помочь вывезти с ВОТ 17-летнего Михаила.

Ранее Билаю удалось вывезти на подконтрольную территорию в свободную Украину двух студентов-сирот колледжа. Несмотря на опасность для себя, он лично поехал за ними во временно оккупированный Донецк.

Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Сейчас он в Хмельницком. Там живет его сестра.

Дополнение

В ведомстве поблагодарили директора колледжа а также общественный союз "Украинская сеть за права ребенка" за помощь в освобождении парня.

Возвращение Михаила стало возможным благодаря реализации проекта "Шлях додому", партнером которого является Минреинтеграции. Он направлен на поиск и возвращение детей из рф и ВОТ, а также на воссоединение семей, дети из которых оказались в оккупации без родителей.

Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец