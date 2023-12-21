Украина вернула с ВОТ еще одного подростка
Украина успешно вернула 17-летнего Михаила с оккупированной территории при содействии директора Мариупольского колледжа и проекта "Шлях додому" в рамках усилий по воссоединению семей и возвращению детей.
Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт.
Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса
Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.
Протоиерей РПЦ из Крыма поставлял ударные дроны оккупантам: ему сообщили о подозрении
Протоиерея из Крыма подозревают в финансировании российских войск путем сбора денег на боевые беспилотники и оружие, а также в "благословении" оккупантов на убийства украинцев.
За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат
С начала вторжения россия запустила по Украине 3700 "Шахидов", украинские силы сбили 2900 из них.
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
россия намерена захватить Харьков и может завербовать сбежавших за границу для дестабилизации ситуации в городе, используя ложные информационные атаки, считает политический эксперт Игорь Рейтерович.
В Минобороны опровергли информацию о наличии гражданства США у детей Умерова
Министерство обороны Украины разъяснило, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова являются исключительно гражданами Украины, опровергнув утверждение СМИ о наличии у них гражданства США. Паспорта детей были восстановлены в посольстве Украины в США.
The Economist назвал Грецию страной 2023 года
Журнал The Economist назвал Грецию страной года за успешные экономические реформы и выход из долгового кризиса. Страна продолжает развиваться, несмотря на прошлые трудности.
Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении
Исполняющего обязанности директора коммунального предприятия подозревают в завышении расходов на 24 миллиона гривен при строительстве Подольского моста, при этом средства, вероятно, были выведены на фиктивные компании.