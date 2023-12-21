Украина вернула с ВОТ еще одного подростка

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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  103446 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

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Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
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Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  145060 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  142651 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  138085 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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20 декабря  •  133505 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156913 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155998 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155907 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Украина успешно вернула 17-летнего Михаила с оккупированной территории при содействии директора Мариупольского колледжа и проекта "Шлях додому" в рамках усилий по воссоединению семей и возвращению детей.

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт.

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Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.

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Протоиерей РПЦ из Крыма поставлял ударные дроны оккупантам: ему сообщили о подозрении

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С начала вторжения россия запустила по Украине 3700 "Шахидов", украинские силы сбили 2900 из них.

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За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

россия намерена захватить Харьков и может завербовать сбежавших за границу для дестабилизации ситуации в городе, используя ложные информационные атаки, считает политический эксперт Игорь Рейтерович.

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В Минобороны опровергли информацию о наличии гражданства США у детей Умерова

Министерство обороны Украины разъяснило, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова являются исключительно гражданами Украины, опровергнув утверждение СМИ о наличии у них гражданства США. Паспорта детей были восстановлены в посольстве Украины в США.

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В Минобороны опровергли информацию о наличии гражданства США у детей Умерова

The Economist назвал Грецию страной 2023 года

Журнал The Economist назвал Грецию страной года за успешные экономические реформы и выход из долгового кризиса. Страна продолжает развиваться, несмотря на прошлые трудности.

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The Economist назвал Грецию страной 2023 года

Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении

Исполняющего обязанности директора коммунального предприятия подозревают в завышении расходов на 24 миллиона гривен при строительстве Подольского моста, при этом средства, вероятно, были выведены на фиктивные компании.

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Завысил расходы при строительстве Подольского моста на 24 млн грн: и.о. директора коммунального предприятия сообщили о подозрении