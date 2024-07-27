Киев • УНН
Полузащитник 'Шахтера' Дмитрий Крыськив забил гол в ворота олимпийской сборной Марокко. Украина лидирует 1:0 после первого тайма в товарищеском матче между национальными командами.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив забил мяч в ворота олимпийской сборной Марокко по футболу. Украина впереди - 1:0 после первой половины встречи.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола.
Детали
Мужская сборная Украины по футболу, в рамках второго тура футбольного турнира на Олимпиаде-2024, проводит матч с представителем Африки - Марокко. Подопечные тренера Руслана Ротаня открыли счет в середине первой половины встречи. Гол забил полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив.
Идем на перерыв, побеждая 1:0! - говорится в сообщении Украинской Ассоциации Футбола
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